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1 час назад

Мужчину парализовало в результате пищевого отравления индийским блюдом из курицы

Газета.Ru

Мужчину парализовало, когда у него развилось аутоиммунное расстройство в результате пищевого отравления от употребления индийской бхуны из курицы. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчину парализовало в результате отравления индийским блюдом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 2016 году Дэвид Миллер съел свой обычный заказ, состоящий из куриной бхуны, в любимом индийском кафе в Лондоне. В результате употребления блюда он получил тяжелое пищевое отравление, которое привело к развитию синдрома Гийена-Барре, редкого аутоиммунного заболевания.

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Мужчина попал в реанимацию и не мог нормально дышать и ходить. Восстанавливаясь после кризиса, он провел несколько месяцев в больнице.

«Некоторые люди умирают от этого синдрома. Он распространяется от конечностей по всему телу и может остановить дыхание. Представьте себе, что вы смотрите на свое тело и пытаетесь заставить его двигаться, а оно не двигается», — поделился своими ощущениями во время болезни Миллер.

Предполагается, что пищевое отравление, которое привело к развитию заболевания и частичному параличу, он подхватил от некачественно приготовленной курицы карри.

Симптомы отравления наблюдались около недели, но еще в течение двух месяцев Миллер страдал от гастроэнтерита. Пищевое отравление и последующая желудочная инфекция привели к тому, что иммунная система пострадавшего была подорвана.

Под Рождество 2016 года он почувствовал онемение и покалывание конечностей. Через неделю у него диагностировали синдром Гийена-Барре, редкое и опасное заболевание. Дэвид был госпитализирован в начале января 2017 года и помещен в реанимацию после того, как его дыхание стало затрудненным.

«Я не был полностью парализован, у меня все еще оставалась некоторая активность в мышцах бедер, но этого было недостаточно, чтобы даже повернуться на кровати», — вспоминает он.

Повреждение нервов повлияло и на способность фокусировать зрение.

Когда Дэвида выписали из больницы через два с половиной месяца, он все еще пользовался костылями и тростью и был вынужден установить специальные поручни в доме.

«Это заставляет задуматься о еде и ее последствиях», — сообщил он, хотя и заметил, что его пищевые привычки особенно не изменились после болезни.

Сейчас мужчина готовится пробежать свой первый марафон спустя 6 лет восстановления.

«Я стал больше времени проводить вне работы, и болезнь определенно повлияла на это решение», — рассказал Миллер. С помощью марафона он надеется собрать деньги для фонда Джона Мюира, который занимается защитой леса.

Новости,Дэвид Миллер,
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