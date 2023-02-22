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1 час назад

ВИЧ у человека удалось вылечить при помощи стволовых клеток

Ferra.ru

Врачи из Дюссельдорфа в Германии объявили об излечении пациента от ВИЧ с помощью процедуры пересадки костного мозга.

ВИЧ у человека удалось вылечить при помощи стволовых клеток
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о пациенте, которому на данный момент 53 года. Он перенёс трансплантацию для лечения рака крови около 10 лет назад, при этом у него также был диагностирован ВИЧ.

Врачи нашли подходящего донора костного мозга с редкой генетической мутацией, которая обеспечивает естественную защиту от вируса, что позволило им бороться и с лейкемией, и с ВИЧ одновременно.

Пациент прошёл курс химиотерапии, иммунотерапии и антиретровирусной терапии. В 2018 году врачи отменили препарат против ВИЧ и продолжили наблюдение. С тех пор вирус и иммунный ответ на него больше не обнаруживались.

Специалисты уже отметили, что данная процедура не станет стандартным методом лечения ВИЧ. При этом она вполне способна привести к новым направлениям исследований, таким как генетическая модификация иммунных клеток пациента для выработки невосприимчивости к вирусу.

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