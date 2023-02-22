Названа разница между монополярной и биполярной депрессией

Сниженное настроение, потеря интереса к жизни (ангедония) и утомляемость считаются типичными признаками депрессии. Однако само по себе заболевание делится еще на два вида, от которых зависит и лечение. Чем отличается биполярная депрессия от монополярной, «Газете.ру» рассказал психиатр Герман Симуткин.
В первую очередь эксперт отметил, что депрессия может сопровождаться суицидальными мыслями, трудностями с концентрацией внимания, принятием решений, изменением сна и аппетита.
При биполярной депрессии наблюдается гипомания – приподнятое настроение, нередко в сочетании с гневливостью.
«Очень раннее начало болезни – раньше 20–25 лет – тоже серьезные признаки того, что перед нами, скорее всего, пациент с биполярной депрессией», – заявил психиатр.
Повышение сонливости, веса (вследствие возросшего аппетита), изменение психомоторики и эмоциональная лабильность отличают этот вид заболевания, заключил специалист.
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