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1 час назад

Психиатр Симуткин назвал разницу между монополярной и биполярной депрессией

Мира Маркина

Сниженное настроение, потеря интереса к жизни (ангедония) и утомляемость считаются типичными признаками депрессии. Однако само по себе заболевание делится еще на два вида, от которых зависит и лечение. Чем отличается биполярная депрессия от монополярной, «Газете.ру» рассказал психиатр Герман Симуткин.

Названа разница между монополярной и биполярной депрессией
Фото: UnsplashUnsplash

В первую очередь эксперт отметил, что депрессия может сопровождаться суицидальными мыслями, трудностями с концентрацией внимания, принятием решений, изменением сна и аппетита.

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При биполярной депрессии наблюдается гипомания – приподнятое настроение, нередко в сочетании с гневливостью.

«Очень раннее начало болезни – раньше 20–25 лет – тоже серьезные признаки того, что перед нами, скорее всего, пациент с биполярной депрессией», – заявил психиатр.

Повышение сонливости, веса (вследствие возросшего аппетита), изменение психомоторики и эмоциональная лабильность отличают этот вид заболевания, заключил специалист.

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