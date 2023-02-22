Названа разница между монополярной и биполярной депрессией

Сниженное настроение, потеря интереса к жизни (ангедония) и утомляемость считаются типичными признаками депрессии. Однако само по себе заболевание делится еще на два вида, от которых зависит и лечение. Чем отличается биполярная депрессия от монополярной, «Газете.ру» рассказал психиатр Герман Симуткин.