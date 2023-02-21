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44 минуты назад

Пятый человек в мире полностью излечился от ВИЧ

Газета.Ru

В Германии зафиксировали пятый в мире подтвержденный случай полного излечения от ВИЧ. Об этом сообщает abcnews.

Пятый человек в мире полностью излечился от ВИЧ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Впервые об успешном лечении пациента из Дюссельдофа стало известно в 2019 году, однако тогда исследователи не смогли предоставить информацию о полном излечении ВИЧ-инфицированного. В феврале 2023 года исследователи объявили, что у 53-летнего мужчины до сих пор нет обнаруживаемого вируса в организме, даже после прекращения приема лекарств от ВИЧ.

«Это действительно излечение, а не просто длительная ремиссия. Этот явно позитивный символ вселяет надежду, но предстоит еще много работы», — заявил врач Бьорн-Эрик Оле Дженсен.

По данным источника, пациент излечился после трансплантации стволовых клеток, которая обычно проводится только онкологическим больным. Основная цель пересадки — вылечить рак, однако в нескольких случаях эта процедура также привела к излечению от ВИЧ.

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