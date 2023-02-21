Пятый человек в мире полностью излечился от ВИЧ

Впервые об успешном лечении пациента из Дюссельдофа стало известно в 2019 году, однако тогда исследователи не смогли предоставить информацию о полном излечении ВИЧ-инфицированного. В феврале 2023 года исследователи объявили, что у 53-летнего мужчины до сих пор нет обнаруживаемого вируса в организме, даже после прекращения приема лекарств от ВИЧ.