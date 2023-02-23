Нарколог оценил идею алкогольных подарков на 23 февраля

Идею алкогольных подарков на 23 февраля оценил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

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«Многие дамы предпочитают дарить мужчинам 23 февраля не только уже ставшие шуткой носки или крем для бритья, но и алкоголь. Причем чем крепче — тем лучше, как говорится, "для настоящего мужчины"», — заметил врач.

Однако, по его словам, алкоголь — плохая идея для подарка, она глобально противоречит идее здоровья и полезных привычек.

«Необходимо менять культуру употребления алкогольных напитков», — заявил Холдин.

Нарколог посоветовал женщинам дарить мужчинам эмоции — например, билеты в театр или на спортивный матч, сертификат на прыжок с парашютом или путешествие в интересное место. Именно такие подарки запоминаются надолго, заверил медик.