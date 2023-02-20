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1 час назад

Молодой человек забыл снять контактные линзы перед сном и лишился зрения

Lenta.ruиещё 1

21-летний житель штата Флорида, США, Майк Крамхольц частично лишился зрения после того, как забыл снять контактные линзы перед сном. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина забыл снять контактные линзы перед сном и лишился зрения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

19 декабря 2022 года Крамхольц вернулся домой после тяжелого трудового дня и решил вздремнуть. Спустя 40 минут он проснулся и понял, что забыл снять контактные линзы. За это время его глаза сильно воспалились, но он не придал этому значения, так как часто засыпал в линзах и испытывал после этого дискомфорт.

Крамхольц обратился к врачу лишь на следующий день, когда боль усилилась. Молодому человеку выписали антибиотики и стероиды, однако лекарства не помогли. В результате повторного обследования выяснилось, что у него акантамебный кератит — редкое инфекционное заболевание, при котором в роговицу глаза проникают амебы Acanthamoeba.

Молодой человек прошел курс фотодинамической терапии, а также перенес операцию, в ходе которой хирурги отделили конъюнктиву глазного яблока и прикрепили ее к роговице. Несмотря на это, он полностью перестал видеть правым глазом. Кроме того, теперь яркий свет вызывает у него болезненные ощущения, поэтому ему приходится постоянно носить солнцезащитные очки.

У Крамхольца остается шанс на возвращение зрения, но для этого нужна пересадка роговицы. По мнению врачей, в настоящее время операция невозможна, поскольку глаз слишком воспален.

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