Мужчина забыл снять контактные линзы перед сном и лишился зрения

21-летний житель штата Флорида, США, Майк Крамхольц частично лишился зрения после того, как забыл снять контактные линзы перед сном. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

19 декабря 2022 года Крамхольц вернулся домой после тяжелого трудового дня и решил вздремнуть. Спустя 40 минут он проснулся и понял, что забыл снять контактные линзы. За это время его глаза сильно воспалились, но он не придал этому значения, так как часто засыпал в линзах и испытывал после этого дискомфорт.

Крамхольц обратился к врачу лишь на следующий день, когда боль усилилась. Молодому человеку выписали антибиотики и стероиды, однако лекарства не помогли. В результате повторного обследования выяснилось, что у него акантамебный кератит — редкое инфекционное заболевание, при котором в роговицу глаза проникают амебы Acanthamoeba.

Молодой человек прошел курс фотодинамической терапии, а также перенес операцию, в ходе которой хирурги отделили конъюнктиву глазного яблока и прикрепили ее к роговице. Несмотря на это, он полностью перестал видеть правым глазом. Кроме того, теперь яркий свет вызывает у него болезненные ощущения, поэтому ему приходится постоянно носить солнцезащитные очки.