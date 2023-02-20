Врач предупредил об осложнениях при самолечении антибиотиками

«В кишечнике живёт от двух до трёх, а то и больше килограммов дружественных бактерий, которые обеспечивают правильное переваривание пищи, всасывание витаминов, микроэлементов и прочее. Когда вы выпиваете антибиотик, убиваете и плохих, и хороших. Антибиотики должны назначаться врачом», — подчеркнул Хухрев.