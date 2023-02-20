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21 минуту назад

Врач Хухрев предупредил о возможных осложнениях при самолечении антибиотиками

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Врач-терапевт кандидат медицинских наук Алексей Хухрев предупредил о возможных последствиях бесконтрольного приёма антибиотиков для здоровья.

Врач предупредил об осложнениях при самолечении антибиотиками
Фото: RT на русскомRT на русском

Антибиотики не по назначению врача принимают примерно в 90% случаев, их продают недобросовестные провизоры в аптеках, объяснил специалист в интервью Радио Sputnik.

«В кишечнике живёт от двух до трёх, а то и больше килограммов дружественных бактерий, которые обеспечивают правильное переваривание пищи, всасывание витаминов, микроэлементов и прочее. Когда вы выпиваете антибиотик, убиваете и плохих, и хороших. Антибиотики должны назначаться врачом», — подчеркнул Хухрев.

Он также предупредил, что ряд антибиотиков негативно влияет на слух, зрение и на зубную эмаль.

Ранее профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Сергей Бабак в разговоре с URA.RU рассказал о симптомах развития пневмонии.

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