Россиян предупредили об опасности пирсинга ушей для сердца

Пирсинг ушей может привести к патологиям внутренних органов, в частности, вызвать проблемы с сердцем. Об этой потенциальной опасности россиян предупредил отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с News.ru.

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Врач заявил, что люди относятся к проколам ушных раковин «достаточно бесшабашно», хотя они могут спровоцировать боли в сердце и желудке и негативно повлиять на все системы организма. Причиной возможной патологии внутренних органов является многолетний контакт металла с ушами.

Также, по словам Зайцева, пирсинг оставляет рубцы и спайки на коже, что внешне выглядит крайне неэстетично и может стать причиной неуверенности в себе.