Медсестра хосписа назвала главную сложность профессии

Медсестра хосписа по имени Джули в ролике, опубликованном в TikTok, назвала главную сложность профессии. Она рассказала, что в ее работе тяжелее всего сообщать родственникам пациентов о скорой смерти их близкого человека.

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Специалистка вспомнила одну из своих пациенток, которая перенесла тяжелую операцию. «Она несколько раз выходила из отделения интенсивной терапии и возвращалась туда из-за осложнений», — отметила она.

По словам медсестры, она видела женщину, когда она чувствовала себя хорошо, смеялась и общалась со своей семьей, и думала, что ее скоро выпишут. «И я видела ее в плохом состоянии, когда она лежала на больничной койке на тяжелых обезболивающих, подключенная к аппаратам, которые поддерживали ее жизнь», — добавила Джули.

Спустя месяц искусственного поддержания жизни пациентки врачи поняли, что она уже не поправится, но продолжали внушать ее семье надежду на улучшение ее состояния. «Я не понимала, зачем мы это делали, все медработники понимали, что она скоро уйдет из жизни, но не говорили этого ее семье», — призналась сотрудница хосписа.

«Я приняла решение сказать правду близким пациентки. Мы хотели верить, что она выживет, но это только приносило всем страдания», — рассказала Джули. По ее словам, позже она сообщила семье женщины, что она умирает. «Через день было решено отключить ее от аппаратов. Она умерла спустя несколько минут», — добавила автор ролика.

Медсестра призналась, что чувствовала, что поступила верно, хотя это было тяжело. По ее мнению, было неправильно держать близких умирающего человека в неведении.