Названа опасность использования смартфона перед сном

Если каждый день на регулярной основе перед отдыхом уделять время гаджетам, то можно серьезно навредить организму.
Многие современные люди по несколько раз в день берут смартфон в руки, чтобы проверить социальные сети или посмотреть новости. Медики уверены, что привычка использовать гаджет прямо перед сном крайне негативно отражается на здоровье.
Прежде всего, это влияет на глаза – просмотр информации на экране ночью влияет на цилиарную мышцу, которая нужна для фокусировки взгляда. Если долго смотреть на экран телефона, то она ослабевает и острота зрения снижается.
Излучаемый экраном синий цвет негативно влияет на состояние кожи. Он быстрее проникает внутрь клеток и вызывает их окислительное повреждение. В результате в коже снижается уровень коллагена, что приводит к расширению пор и огрубению. Кроме того, воздействие синего света способствует потемнению и старению кожи.
Мигрень также может развиться от использования смартфона перед сном, сообщает WeChat. При работе с телефоном глаза получают очень много сигналов, что серьезно нагружает мозг. Синий цвет приводит его в возбужденное состояние, после чего длительное время сложно успокоиться и нормально отдохнуть. Поэтому телефон нередко становится причиной развития мигрени и бессонницы.
Еще одна серьезная проблема – развитие болезней суставов. Просмотр сообщений с опущенной головой сильно нагружает шейный отдел позвоночника и со временем приводит к дегенеративным изменениям. Пользователь телефона снова и снова повторяет высокоинтенсивные движения пальцами. Это может вызвать травматическое воспаление в суставах пальцев, отеки и ограничение подвижности.