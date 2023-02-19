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1 час назад

Названы проблемы, которые вызывает использование смартфона перед сном

Волгоградская правда

Если каждый день на регулярной основе перед отдыхом уделять время гаджетам, то можно серьезно навредить организму.

Названа опасность использования смартфона перед сном
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Многие современные люди по несколько раз в день берут смартфон в руки, чтобы проверить социальные сети или посмотреть новости. Медики уверены, что привычка использовать гаджет прямо перед сном крайне негативно отражается на здоровье.

Прежде всего, это влияет на глаза – просмотр информации на экране ночью влияет на цилиарную мышцу, которая нужна для фокусировки взгляда. Если долго смотреть на экран телефона, то она ослабевает и острота зрения снижается.

Излучаемый экраном синий цвет негативно влияет на состояние кожи. Он быстрее проникает внутрь клеток и вызывает их окислительное повреждение. В результате в коже снижается уровень коллагена, что приводит к расширению пор и огрубению. Кроме того, воздействие синего света способствует потемнению и старению кожи.

Мигрень также может развиться от использования смартфона перед сном, сообщает WeChat. При работе с телефоном глаза получают очень много сигналов, что серьезно нагружает мозг. Синий цвет приводит его в возбужденное состояние, после чего длительное время сложно успокоиться и нормально отдохнуть. Поэтому телефон нередко становится причиной развития мигрени и бессонницы.

Еще одна серьезная проблема – развитие болезней суставов. Просмотр сообщений с опущенной головой сильно нагружает шейный отдел позвоночника и со временем приводит к дегенеративным изменениям. Пользователь телефона снова и снова повторяет высокоинтенсивные движения пальцами. Это может вызвать травматическое воспаление в суставах пальцев, отеки и ограничение подвижности.

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