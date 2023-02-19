Названа опасность использования смартфона перед сном

Если каждый день на регулярной основе перед отдыхом уделять время гаджетам, то можно серьезно навредить организму.

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Многие современные люди по несколько раз в день берут смартфон в руки, чтобы проверить социальные сети или посмотреть новости. Медики уверены, что привычка использовать гаджет прямо перед сном крайне негативно отражается на здоровье.

Прежде всего, это влияет на глаза – просмотр информации на экране ночью влияет на цилиарную мышцу, которая нужна для фокусировки взгляда. Если долго смотреть на экран телефона, то она ослабевает и острота зрения снижается.

Излучаемый экраном синий цвет негативно влияет на состояние кожи. Он быстрее проникает внутрь клеток и вызывает их окислительное повреждение. В результате в коже снижается уровень коллагена, что приводит к расширению пор и огрубению. Кроме того, воздействие синего света способствует потемнению и старению кожи.

Мигрень также может развиться от использования смартфона перед сном, сообщает WeChat. При работе с телефоном глаза получают очень много сигналов, что серьезно нагружает мозг. Синий цвет приводит его в возбужденное состояние, после чего длительное время сложно успокоиться и нормально отдохнуть. Поэтому телефон нередко становится причиной развития мигрени и бессонницы.