Интервальное голодание в сочетании с тренировкой улучшает здоровье

Чередующая диета и физические упражнения улучшают здоровье людей с неалкогольной жировой болезнью печени. Исследование провели специалисты Университета Иллинойса в Чикаго, пишет журнал Cell Metabolism.

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В рамках эксперимента участвовали 80 взрослых человек с ожирением, а также неалкогольной жировой болезнью печени. Добровольцев разделили на четыре группы: группа голодания, группа аэробных упражнений, комбинированная группа и контрольная группа. В последней участники не делали ничего из перечисленного.

На протяжении трёх месяцев у людей, которые тренировались и по дням чередовали голодание с неограниченным приёмом пищи, зафиксировали повышение чувствительности к инсулину, а ещё уменьшение массы тела, жира в печени и биомаркеров заболевания.