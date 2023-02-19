Интервальное голодание в сочетании с тренировкой улучшает здоровье

Чередующая диета и физические упражнения улучшают здоровье людей с неалкогольной жировой болезнью печени. Исследование провели специалисты Университета Иллинойса в Чикаго, пишет журнал Cell Metabolism.
В рамках эксперимента участвовали 80 взрослых человек с ожирением, а также неалкогольной жировой болезнью печени. Добровольцев разделили на четыре группы: группа голодания, группа аэробных упражнений, комбинированная группа и контрольная группа. В последней участники не делали ничего из перечисленного.
На протяжении трёх месяцев у людей, которые тренировались и по дням чередовали голодание с неограниченным приёмом пищи, зафиксировали повышение чувствительности к инсулину, а ещё уменьшение массы тела, жира в печени и биомаркеров заболевания.
Неалкогольная жировая болезнь печени – накопление жира и воспаление у людей, употребляющих мало алкоголя или вообще не употребляющих его. Около 65% взрослых с ожирением страдают этим заболеванием, что также связано с развитием резистентности к инсулину и диабетом 2-го типа. Это может стать причиной серьёзных осложнений.