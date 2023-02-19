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1 час назад

Онкологи: О раке предупредит одно ощущение во время еды

Российская Газета

Изменение состояния, дискомфорт во время приема пищи или после трапезы игнорировать не стоит, предупреждают врачи. Если вдруг у человека появились трудности во время жевания или глотания пищи (дисфагия), то стоит обратиться к специалистам. Кроме того, иногда может отмечаться особая реакция на жирные продукты, алкоголь - это также повод проконсультироваться с врачом.

Онкологи: о раке предупредит одно ощущение во время еды
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как пишет Express, при дисфагии у человека может появляться ощущение, что пища застряла в горле. Позже, по мере того, как недуг (часто так себя проявляет рак пищевода) развивается, появляются трудности с проглатыванием жидкости. В этом случае речь идет о запущенной болезни. Об этом рассказали медики из Онкологического центра Моффитта.

Кроме того, стоит насторожиться, если организм особенно стал реагировать на жирную пищу. При развитии опухолевого процесса в поджелудочной многие пациенты жалуются на боль, которая "усиливается ночью в положении на спине, а также после приема слишком жирной пищи и алкоголя". Локализация болей зависит от расположения опухоли.

Также при раке поджелудочной отмечается отторжение от мяса, жирной пищи. После употребления такой еды может возникать тошнота, рвота, изжога.

Ранее врачи перечислили нетипичные признаки появления рака легких, развитие которого не всегда сопровождается кашлем, периодическим подъемом температуры, усталостью, сонливостью, резким похудением. Некоторые заболевшие отмечают странные изменения на коже рук, ладоней.

"Речь идет о так называемом ладонном акантозе, когда кожа на ладонях становится более толстой, светлой, как будто бархатистой", - отметили специалисты. Есть и другие признаки на человеческом теле, которые могут предупреждать о патологии.

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