Новый африканский вирус Марбург может превзойти COVID-19

Как отмечается в научном журнале Nature, есть опасения, что вскоре инфекция распространиться по Африке, а затем выйдет за пределы черного континента. А лекарств и вакцин от Марбурга нет. По некоторым данным, вирус обладает высокой летальностью – 50%.

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Эксперт ВОЗ в Экваториальной Гвинее Джордж Амех сообщил, что медики переняли для работы некоторые протоколы, которые зарекомендовали себя при пандемии коронавируса.

Напомним, вирус был обнаружен в Гане.

И эксперты ВОЗ предупредили, что мир на пороге новой пандемии. Первая вспышка заболеваемости Марбургом была зафиксирована в Экваториальной Гвинее. Затем о росте количества заболевших заявили в Камеруне.