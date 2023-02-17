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3 часа назад

Дементолог Аникина рассказала о болезни актера Брюса Уиллиса

Мира Маркина

Последние несколько лет лобно-височная деменция, которая развилась у Брюса Уиллиса, диагностируют чаще. Об этом, а также о специфике заболевания, дементолог Марина Аникина рассказала "Ленте.ру".

Лобно-височная деменция, в отличие от болезни Альцгеймера, развивается в более молодом возрасте: в 55-62 года. Марина Аникина выделяет следующие стадии заболевания:

  1. Пациент понимает речь, адресованную ему, но не может правильно формулировать мысли и говорить: есть запинки, большие паузы, ошибки в ударениях.
  2. Больной не понимает речи, заменяет слова на близкие по звучанию, но неуместные по смыслу (например, "осел" и "оса").
  3. Человек может воспринимать речь только через зрение или только с помощью слуха.

По словам доктора, при лобно-височной деменции трудности возникают в двух когнитивных сферах: речь и счет. Параллельно могут ухудшаться внимание и память.

На продолжительность жизни лобно-височная деменция напрямую не влияет. Однако, поясняет Марина Аникина, риск более ранней смерти возникает, поскольку больной не может себя обслуживать и не всегда объяснит другим, что у него болит.

Не только "Крепкий орешек": лучшие фильмы с Брюсом Уиллисом

У Брюса Уиллиса возникла афазия больше года назад. Его бывшая жена Деми Мур в совместном заявлении от всей семьи сообщила, что актер завершит карьеру из-за проблем со здоровьем.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как болеющего актера поддерживает семья.

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