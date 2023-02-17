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2 часа назад

Ортопед Макинян раскрыл единственный способ избавиться от шишки на ноге

Мира Маркина

Шишку на ноге возле большого пальца можно удалить только хирургическим путем. Об этом "Ленте.ру" рассказал травматолог-ортопед Левон Макинян.

Ортопед раскрыл единственный способ избавиться от шишки на ноге
Фото: PxherePxhere

По словам врача, выпирающая косточка возникает из-за того, что деформируется первый палец стопы. В зоне риска в первую очередь попадают модницы, которые выбирают узкую обувь и часто встают на каблуки. Усиливают вероятность деформации избыточный вес, высокая физическая нагрузка, плоскостопие, а также нарушенный гормональный фон.

По словам ортопеда, пациенты, которые жалуются на шишку на ноге, сталкиваются со множеством сопутствующих болезней: с поперечным плоскостопием, хроническим бурситом, артрозом.

Когда косточка деформирована несильно, может быть достаточно обуви с правильной длиной и шириной, индивидуальных стелек и упражнений, которые укрепляют мышцы стопы.

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Когда заболевание уже запущено и на ноге возникла шишка, речь идет о полноценной ортопедической проблеме, предупреждает доктор. В таких случаях необходима операция. Во время нее удалят шишку и установят кости в анатомически верное положение. Достичь такого эффекта получится только при хирургическом вмешательстве: бандажи, фиксаторы и корректоры будут бесполезны.

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