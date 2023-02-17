Российские ученые создали лекарство для легочных сосудов

Команды НМИЦ им. В. А. Алмазова СПбГЭТУ "ЛЭТИ" успешно завершили доклинические испытания нового препарата. Его будут использовать, чтобы лечить легочные сосуды, закупоренные тромбами. Об этом в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" рассказали "Газете.ру".

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Если фрагмент тромба закупоривает легочную артерию, повышается кровяное давление и увеличивается нагрузка на правый желудочек сердца. Эти симптомы могут привести к сердечной недостаточности.

Ответная реакция организма проявляется в том, что фермент Янус-киназа активирует процессы, чтобы устранить закупоривание. Из-за этого возникают спазм и отек сосудов и, как следствие, недомогание пациента, которое стремительно может привести к смерти. Учены предложили подавлять Янус-киназу специальным препаратом.

По словам исследователей, лекарство остановит защитную реакцию организма: снимет симптомы, спасет легочные сосуды и продлит жизнь пациенту. Доклинические испытания, в которых участвовали лабораторные крысы, завершились успешно.

Ученые готовятся проводить клинические испытания препарата. Если и они подтвердят его эффект, лекарство может появиться на рынке как средство от легочной гипертензии.