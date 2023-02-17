Названы три заболевания, которые повышают риск инсульта

Инсульт называют вторым по частоте убийцей людей во всём мире, а в России он — самая частая после инфаркта причина смертности. Только 20% пациентов, перенёсших инсульт, возвращаются к работе. Вот почему так важно не допустить развития этого клинического синдрома. Особенно людям из группы риска.

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Врач-терапевт Татьяна Романенко назвала три болезни, которые увеличивают вероятность инсульта. Существует два вида инсульта.

Первый — ишемический, когда закупорка сосудов происходит из-за тромба или бляшки. Предрасположены к такому инсульту люди, страдающие атеросклерозом, сахарным диабетом и повышенным давлением. Высоки риски и у тех, у кого повышена свёртываемость крови.

Второй вид инсульта — геморрагический. Острое нарушение мозгового кровообращения происходит из-за того, что сосуд просто разрывается и начинается кровотечение. Такой инсульт чаще всего возникает на пике артериального давления. Когда оно высокое, у сосудов велик риск разорваться, объяснила врач.