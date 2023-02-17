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1 час назад

Названы три заболевания, которые повышают риск инсульта

Секрет Фирмыиещё 2

Инсульт называют вторым по частоте убийцей людей во всём мире, а в России он — самая частая после инфаркта причина смертности. Только 20% пациентов, перенёсших инсульт, возвращаются к работе. Вот почему так важно не допустить развития этого клинического синдрома. Особенно людям из группы риска.

Названы три заболевания, которые повышают риск инсульта
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Врач-терапевт Татьяна Романенко назвала три болезни, которые увеличивают вероятность инсульта. Существует два вида инсульта.

Первый — ишемический, когда закупорка сосудов происходит из-за тромба или бляшки. Предрасположены к такому инсульту люди, страдающие атеросклерозом, сахарным диабетом и повышенным давлением. Высоки риски и у тех, у кого повышена свёртываемость крови.

Второй вид инсульта — геморрагический. Острое нарушение мозгового кровообращения происходит из-за того, что сосуд просто разрывается и начинается кровотечение. Такой инсульт чаще всего возникает на пике артериального давления. Когда оно высокое, у сосудов велик риск разорваться, объяснила врач.

Предынсультное состояние и сам инсульт просто так не возникают. При этом важно как можно раньше заметить опасность, так как это повышает шансы больного на более благоприятный исход. Врач-невролог рассказал , как распознать инсульт ещё до его появления. Важна и своевременно оказанная первая помощь при развитии инсульта. Вот инструкция , как действовать, если человека рядом с вами разбил инсульт.

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