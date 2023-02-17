Мужчина уснул в линзах и ослеп на один глаз

Житель США уснул в контактных линзах и ослеп на один глаз, пишет LADBible.

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Как рассказал Майкл Крамхольц, он уснул всего на 40 минут, отдыхая от работы. Проснувшись, мужчина обратил внимание на покрасневший глаз, но не придал этому значения, так как конъюнктивит для него — частое явление. Однако когда ситуация ухудшилась, американец обратился к врачу.

«Я сказал своим родителям: «Мне нужно сходить к окулисту, что-то не так», — вспоминает он.

Специалисты сообщили Майклу, что у него развился акантамебный кератит. При этом заболевании плотоядные паразиты, которые попали в глаз, начинают буквально поедать его. Из-за этого студенту пришлось бросить работу и учебу, чтобы сосредоточиться на лечении.

Сейчас правый глаз Майкла не видит. Мужчина надеется, что врачи разрешат ему сделать трансплантацию роговицы, так как это, возможно, приведет к улучшениям. На данный момент специалисты против проведения процедуры, потому что есть риски развития отторжения.