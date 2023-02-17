Мужчина уснул в линзах и ослеп на один глаз

Житель США уснул в контактных линзах и ослеп на один глаз, пишет LADBible.
Как рассказал Майкл Крамхольц, он уснул всего на 40 минут, отдыхая от работы. Проснувшись, мужчина обратил внимание на покрасневший глаз, но не придал этому значения, так как конъюнктивит для него — частое явление. Однако когда ситуация ухудшилась, американец обратился к врачу.
«Я сказал своим родителям: «Мне нужно сходить к окулисту, что-то не так», — вспоминает он.
Специалисты сообщили Майклу, что у него развился акантамебный кератит. При этом заболевании плотоядные паразиты, которые попали в глаз, начинают буквально поедать его. Из-за этого студенту пришлось бросить работу и учебу, чтобы сосредоточиться на лечении.
Сейчас правый глаз Майкла не видит. Мужчина надеется, что врачи разрешат ему сделать трансплантацию роговицы, так как это, возможно, приведет к улучшениям. На данный момент специалисты против проведения процедуры, потому что есть риски развития отторжения.
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