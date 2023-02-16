Роспотребнадзор усилил бдительность из-за вируса Марбург

В африканских странах периодически возникают страшные вирусы похлеще COVID-19. Нередко зараза остаётся внутри континента, однако следить за этим всё равно стоит. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в Экваториальной Гвинее зафиксировали вспышку вируса Марбург — одного из самых опасных вирусов в мире. Роспотребнадзор взял вопросик на контроль.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В российском ведомстве рассказали, что от вируса в Африке уже умерли девять человек, а ещё у 16 человек Марбург пока подозревают. Представители Роспотребнадзора призывают учитывать это при планировании путешествий. Однако многие ли жители России катаются в Экваториальную Гвинею...

Служба велела усилить санитарно-карантинный контроль и активнее использовать систему «Периметр», которая установлена во всех пограничных пропускных пунктах России.

Вирус Марбург передаётся человеку от фруктовых летучих мышей (снова они) и через контакт с биологическими жидкостями заражённого. Вакцин или противовирусных препаратов от болезни нет. Вирус проявляется как усталость, рвота с примесью крови, диарея и лихорадка.