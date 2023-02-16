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3 часа назад

Ох уж эта Африка. Роспотребнадзор усилил бдительность из-за вируса Марбург

Секрет Фирмыиещё 1

В африканских странах периодически возникают страшные вирусы похлеще COVID-19. Нередко зараза остаётся внутри континента, однако следить за этим всё равно стоит. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в Экваториальной Гвинее зафиксировали вспышку вируса Марбург — одного из самых опасных вирусов в мире. Роспотребнадзор взял вопросик на контроль.

Роспотребнадзор усилил бдительность из-за вируса Марбург
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В российском ведомстве рассказали, что от вируса в Африке уже умерли девять человек, а ещё у 16 человек Марбург пока подозревают. Представители Роспотребнадзора призывают учитывать это при планировании путешествий. Однако многие ли жители России катаются в Экваториальную Гвинею...

Служба велела усилить санитарно-карантинный контроль и активнее использовать систему «Периметр», которая установлена во всех пограничных пропускных пунктах России.

Вирус Марбург передаётся человеку от фруктовых летучих мышей (снова они) и через контакт с биологическими жидкостями заражённого. Вакцин или противовирусных препаратов от болезни нет. Вирус проявляется как усталость, рвота с примесью крови, диарея и лихорадка.

Зима 2022/2023 годов и без Марбурга «радует» нас вирусами. К уже почти привычному коронавирусу прибавился свиной грипп. Последний разыгрался не на шутку — и переносится он непросто, и опасными осложнениями грозит. О том, какой тип гриппа вызывает наиболее тяжёлое течение болезни, ранее рассказала врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-Юг» Светлана Машкова.

Новости,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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