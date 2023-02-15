Ирландец умер после нападения курицы

Житель Ирландии умер после нападения курицы, пишет Daily Star. Птица нанесла мужчине травмы, вызвавшие обильную кровопотерю, что и стало причиной смерти.

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По данным следствия, погибший Джаспер Краус находился в своем доме, когда на него набросилась курица, нанеся несколько ран на его левой ноге. Это вызвало у мужчины сильное кровотечение, которое он не смог остановить самостоятельно. Дочь ирландца Вирджиния, приехав в дом отца, увидела на полу следы крови и стала свидетельницей, как парамедики выполняли сердечно-легочную реанимацию пострадавшему.

Вирджиния добавила, что ее отец принимал много лекарств из-за плохого состояния здоровья. Кроме того, у мужчины была онкология, но он находился в стадии ремиссии.