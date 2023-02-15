Частным клиникам хотят разрешить выписывать рецепты онлайн

Российским врачам, работающим в частных клиниках, предложили разрешить выписывать электронные рецепты по итогам проведения телеконсультаций. Для этого предлагается ввести специальный экспериментальный правовой режим, следует из проекта постановления Правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

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Согласно документу, разработанному Минэкономразвития, пациенты, диагноз которым был поставлен на очном приеме одним врачом, смогут получить телеконсультацию по тому же заболеванию у другого врача, стаж работы по специальности которого составляет не менее семи лет. При этом по результатам телеконсультации может быть назначено или скорректировано уже назначенное лечение. Например, врач сможет выписать электронный рецепт на лекарства, а также принять решение о дистанционном наблюдении за здоровьем пациента.

Проект постановления предполагает, что действие экспериментального правового режима будет распространяться на 15 частных клиник в ряде городов России, в частности Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Ижевске.

В приложении к проекту отмечается, что на телеконсультации возрастают риски коррекции уже назначенного пациенту на очном приеме лечения в силу неимения у врача возможности провести его осмотр.

Чтобы устранить возможные последствия таких рисков, предлагается по итогам телеконсультации каждый случай изменения уже назначенного решения рассматривать на комиссии по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности в срок до трех дней. В этом случае комиссия при необходимости сможет принять решение о возмещении пациенту причиненного таким решением вреда.