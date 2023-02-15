Препараты для лечения ВИЧ станут бесплатными

В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2023 год включены новые позиции. В их числе препараты для лечения острого лимфобластного лейкоза и ВИЧ. Льготники смогут получать эти лекарства бесплатно по рецепту врача. Соответствующее распоряжение правительства вступает в силу 28 февраля, сообщает KONKURENT.RU.

Фото: Konkurent.ru Konkurent.ru

Сегодня в список ЖНВЛП включено более 800 препаратов. Среди них средства для лечения онкологии, сахарного диабета, бронхиальной астмы, муковисцидоза, гемофилии, рассеянного склероза, хронического гепатита В, туберкулеза, внутрибольничных инфекций.

В 2023 году добавлены новые позиции: «Антитоксин дифтерийный», «Антитоксин столбнячный», «Рамиприл» в капсулах и таблетках, (применяются для лечения заболеваний сердца), комбинированное антибактериальное средство «Цефотаксим+сульбактам», а также «Пэгаспаргазу», которое применяется при лечении детей с острым лимфобластным лейкозом.