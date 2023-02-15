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2 часа назад

Препараты для лечения ВИЧ станут бесплатными

Konkurent.ru

В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2023 год включены новые позиции. В их числе препараты для лечения острого лимфобластного лейкоза и ВИЧ. Льготники смогут получать эти лекарства бесплатно по рецепту врача. Соответствующее распоряжение правительства вступает в силу 28 февраля, сообщает KONKURENT.RU.

Препараты для лечения ВИЧ станут бесплатными
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

Сегодня в список ЖНВЛП включено более 800 препаратов. Среди них средства для лечения онкологии, сахарного диабета, бронхиальной астмы, муковисцидоза, гемофилии, рассеянного склероза, хронического гепатита В, туберкулеза, внутрибольничных инфекций.

В 2023 году добавлены новые позиции: «Антитоксин дифтерийный», «Антитоксин столбнячный», «Рамиприл» в капсулах и таблетках, (применяются для лечения заболеваний сердца), комбинированное антибактериальное средство «Цефотаксим+сульбактам», а также «Пэгаспаргазу», которое применяется при лечении детей с острым лимфобластным лейкозом.

Отметим, что из списка убрали «Мельдоний»

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