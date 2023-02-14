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3 часа назад

Невролог Баскова объяснила, как устранить головную боль без лекарств

Мира Маркина

При головной боли помогают не только медикаменты, но и нелекарственные методы. Их "Газете.ру" перечислила невролог Таисия Баскова.

По словам эксперта, когда боль только появляется и постепенно нарастает, могут помочь прогулка, физкультура, своевременный обед или вода. Помимо этого, можно прибегнуть к когнитивно-поведенческой терапии, но такая методика предполагает обращение к психологу или психотерапевту. Полезна будет и осознанное управление стрессом — майндфуллнесс.

Баскова отмечает, что нелекарственные методы эффективны, если применять их в первые полчаса после того как заболела голова. В случае, если болевые ощущения усиливаются, лучше выпить таблетку.

Невролог Василенко рассказала, при какой головной боли нужно срочно обращаться к врачу

Лекарство принять важно не слишком рано и не слишком поздно — чтобы и организм мог использовать собственные возможности, и обезболивающее подействовало наилучшим образом.

Ранее "Рамблер" писал о пользе сна при головной боли.

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