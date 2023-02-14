При головной боли помогают не только медикаменты, но и нелекарственные методы. Их "Газете.ру" перечислила невролог Таисия Баскова.

По словам эксперта, когда боль только появляется и постепенно нарастает, могут помочь прогулка, физкультура, своевременный обед или вода. Помимо этого, можно прибегнуть к когнитивно-поведенческой терапии, но такая методика предполагает обращение к психологу или психотерапевту. Полезна будет и осознанное управление стрессом — майндфуллнесс.

Баскова отмечает, что нелекарственные методы эффективны, если применять их в первые полчаса после того как заболела голова. В случае, если болевые ощущения усиливаются, лучше выпить таблетку.

Лекарство принять важно не слишком рано и не слишком поздно — чтобы и организм мог использовать собственные возможности, и обезболивающее подействовало наилучшим образом.