В Великобритании 40-летняя женщина внезапно умерла после лечения от простуды. Ее историю рассказало издание Coventry Live.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

41-летний Рики Хилл рассказал, что в декабре 2022 года его жена Линдси простудилась. Вскоре у женщины начался кашель, и общее состояние ухудшилось. Все списали на грипп, и терапевт прописал лечение антибиотиками. Однако через несколько дней женщина почувствовала себя настолько плохо, что ее супругу пришлось вызывать скорую помощь.

В больнице у Линдси диагностировали сепсис. Врачи признали, что уже ничем не смогут помочь пациентке.