Фармаколог рассказал, бояться ли антибиотиков в продуктах

Мясо и молоко, которые продаются в магазинах, не должны содержать антибиотиков, но вероятность их сохранения есть, и опасаться их имеет смысл. Об этом клинический фармаколог Андрей Дехнич рассказал "Газете.ру".
По словам эксперта, прежде чем продукты животноводства поступят в продажу, производители обязаны выдерживать определенный срок, за который антибиотики полностью выводятся из организма животного. Тем не менее бактерии с генами устойчивости попадают в окружающую среду и могут передать их патогенам, которые представляют опасность для людей.
Специалист отметил, что решение этой проблемы в мире ищут уже несколько десятков лет. В частности, препятствуют тому, чтобы часто применялись антибиотики, ограничивают производство ряда препаратов для животных.
Ранее "Рамблер" рассказывал, какие продукты помогут восстановить желудочно-кишечный тракт после антибиотиков.