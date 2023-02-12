Фармаколог рассказал, бояться ли антибиотиков в продуктах

Мясо и молоко, которые продаются в магазинах, не должны содержать антибиотиков, но вероятность их сохранения есть, и опасаться их имеет смысл. Об этом клинический фармаколог Андрей Дехнич рассказал "Газете.ру".

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По словам эксперта, прежде чем продукты животноводства поступят в продажу, производители обязаны выдерживать определенный срок, за который антибиотики полностью выводятся из организма животного. Тем не менее бактерии с генами устойчивости попадают в окружающую среду и могут передать их патогенам, которые представляют опасность для людей.