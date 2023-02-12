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21 минуту назад

Фармаколог Дехнич рассказал, нужно ли бояться антибиотиков в продуктах

Мира Маркина

Мясо и молоко, которые продаются в магазинах, не должны содержать антибиотиков, но вероятность их сохранения есть, и опасаться их имеет смысл. Об этом клинический фармаколог Андрей Дехнич рассказал "Газете.ру".

Фармаколог рассказал, бояться ли антибиотиков в продуктах
Фото: PxherePxhere

По словам эксперта, прежде чем продукты животноводства поступят в продажу, производители обязаны выдерживать определенный срок, за который антибиотики полностью выводятся из организма животного. Тем не менее бактерии с генами устойчивости попадают в окружающую среду и могут передать их патогенам, которые представляют опасность для людей.

Специалист отметил, что решение этой проблемы в мире ищут уже несколько десятков лет. В частности, препятствуют тому, чтобы часто применялись антибиотики, ограничивают производство ряда препаратов для животных.

В США расследуют первые случаи сверхсильного штамма гонореи, который устойчив к антибиотикам

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие продукты помогут восстановить желудочно-кишечный тракт после антибиотиков.

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