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3 часа назад

Дерматолог Лапина рассказала, опасно ли выводить бородавки чесноком и чистотелом

Мира Маркина

Чеснок и чистотел не всегда эффективны против бородавок, а также могут вызвать аллергию, химический ожог и другие последствия. Об этом "Газете.ру" рассказала дерматолог-косметолог Светлана Лапина.

Врач посоветовала не выводить бородавки чесноком и чистотелом
Фото: PxherePxhere

По словам эксперта, эффективность народных методов будет разной в каждом индивидуальном случае. Побочные действия непредсказуемы: после нанесения на кожу кашицы из чеснока или сока чистотела может наступить аллергическая реакция, химический ожог. Если чистотелом на открытых участках тела удалять папилломы, возможен фотодерматит.

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Дерматолог рекомендует не применять подобные методы на коже детей. Она тоньше и уязвимее, чем у взрослых, и вероятность неблагоприятных последствий выше.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как быстро избавиться от запаха чеснока во рту.

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