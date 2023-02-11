Врач посоветовала не выводить бородавки чесноком и чистотелом

Чеснок и чистотел не всегда эффективны против бородавок, а также могут вызвать аллергию, химический ожог и другие последствия. Об этом "Газете.ру" рассказала дерматолог-косметолог Светлана Лапина.

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По словам эксперта, эффективность народных методов будет разной в каждом индивидуальном случае. Побочные действия непредсказуемы: после нанесения на кожу кашицы из чеснока или сока чистотела может наступить аллергическая реакция, химический ожог. Если чистотелом на открытых участках тела удалять папилломы, возможен фотодерматит.

Дерматолог рекомендует не применять подобные методы на коже детей. Она тоньше и уязвимее, чем у взрослых, и вероятность неблагоприятных последствий выше.