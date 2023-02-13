Диетолог ответила, кому нельзя соки, морсы и компоты

Многие скажут, что компот, морс или свежевыжатый сок — идеальная альтернатива газировкам или покупным напиткам, напичканным сахаром и прочей «химией». Однако и тут важно помнить, что у каждого вида напитков есть свои противопоказания, отметила врач-диетолог Екатерина Стеценко. По её словам, есть определённые категории людей, которым стоит отказаться от некоторых напитков, какими бы полезными они ни были.

© Секрет Фирмы

Для начала давайте разберёмся, чем напитки отличаются друг от друга. Компотом можно назвать десертный напиток из фруктов или ягод. Иногда его делают из отваренных в сиропе сухофруктов.

Видео дня

Сок же получается из выжатых овощей или фруктов. Свежевыжатый вариант считается самым полезным. Но есть и великое множество пастеризованных соков и восстановленных напитков, которые в основном встречают в супермаркетах. А вот морсы делают из ягод: их перетирают, заливают водой и варят.

В свежевыжатых соках много полезных витаминов и минералов. Иногда их прописывают для терапевтических диет — например, при лечении подагры. Чтобы такой напиток принес максимум пользы, лучше его выпить в течение 15–20 минут после приготовления.

Но иногда лучше съесть сам фрукт, чем делать из него сок. Ведь в плоде полезные пищевые волокна. Например, клетчатка даёт чувство сытости, снижает риск болезней сердца. В идеале лучше пить сок с мякотью.

К слову, в свежеотжатом соке есть фруктовые кислоты и природный сахар, поэтому такой напиток может спровоцировать раздражение слизистой ЖКТ и резкие скачки уровня глюкозы в крови. Так что угощаться свежевыжатым соком лучше после завтрака или обеда — не на голодный желудок. Особенно осторожно нужно быть тем, у кого проблемы с пищеварением.

Если вы любитель морсиков, то польза этих напитков разнится — зависит от того, как именно напиток готовили. Это касается и калорийности, так что нельзя говорить, что все виды морсов безопасны для фигуры.

Кроме того, значение имеет и то, из каких конкретно ягод и фруктов морс сделан. Брусничный, например, стимулирует выделение желудочного сока, пробуждает аппетит. Клюквенный морс помогает сбить температуру, полезен при болезнях мочеполовой системы. Его обычно пьют при высоком давлении, анемии и атеросклерозе.

При всей этой пользе морсы нельзя давать маленьким детям до шести месяцев. Существует немалый риск, что угощение может спровоцировать аллергию.

С компотами ситуация ещё более деликатная. Ведь если хочется полезный напиток, то фрукты или ягоды лучше бросать в уже кипящую воду. Ведь всего 20 минут варки уничтожают более 80% токоферола, 85% тиамина, 90% аскорбиновой кислоты и 98% фолиевой кислоты.

Если компот приготовить быстро, то он не только утолит жажду, но и даст заряд витаминов, поможет укрепить иммунитет. Если же вы любите напиток из сухофруктов, то он помогает повысить работоспособность организма и улучшает обмен веществ.

Но и его можно далеко не всем — в нём много активных веществ. Если напиток сварили из кислых ягод, то он может спровоцировать чувство дискомфорта у людей с больным ЖКТ.