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54 минуты назад

CNN: в США начинаются продажи виброкапсул для лечения запора

Газета.Ru

В США готовятся к началу продаж виброкапсул Vibrant для облегчения хронического запора. Об этом сообщает CNN.

CNN: в США начинаются продажи виброкапсул для лечения запора
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вибрирующая капсула предназначена для перорального применения перед сном. Примерно через 14 часов она достигает толстой кишки, где начинает стимулировать нервы и вызывает ее сокращения. Затем капсула покидает тело человека при дефекации.

Таблетки изготовлены из медицинского материала, аналогичного тому, который гастроэнтерологи используют для проглатываемых камер для наблюдения за ЖКТ. Капсулы предназначены для 10-20% людей, которые живут с хроническими запорами, имеют менее трех опорожнений кишечника в неделю по неизвестным причинам и обычно испытывают боли при дефекации.

Их протестировали на 349 людях. 200 принимали виброкапсулы, а 149 — плацебо. В группе, которая принимала Vibrant, 40% пациентов отметили улучшение стула, а в группе плацебо оно наблюдалось у 12% пациентов. Степень облегчения у пациентов была не меньше, чем при приеме обычных слабительных, но побочных эффектов было гораздо меньше.

Капсулы были одобрены для лечения взрослых, которым не помогли другие лекарства от запоров или которые не могут их переносить. Они не предназначены для людей, у которых есть проблемы с глотанием, паралич желудка или непроходимость кишечника в анамнезе, сообщает CNN.

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