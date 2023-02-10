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24 минуты назад

Ученые нашли новое неврологическое заболевание, которое поможет вылечить деменцию

Газета.Ru

Ученые из Национального исследовательского института генома человека США выявили у троих детей редкое генетическое заболевание, исследование которого поможет найти способ лечения деменции и других неврологических заболеваний.

Найдено заболевание, которое поможет вылечить деменцию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Результаты исследования были опубликованы в журнале Genomic Medicine. У всех троих детей были проблемы с координацией движений и речью, а у одного ребенка были изменения в мозжечке. У всех детей были мутации в обеих копиях гена ATG4D. Этот ген отвечает за аутофагию – процесс расщепления и утилизации поврежденных белков и других дефектных частей клетки. Анализ показал, что существуют три мутации ATG4D, которые ведут к продуцированию дисфункциональных белков.

Это указывает на то, что симптомы у детей, вероятно, вызваны недостаточной переработкой поврежденных клеток. По словам авторов, процесс аутофагии также играет значительную роль в распространенных неврологических расстройствах, таких как болезнь Альцгеймера. Открытие ученых может привести к новым направлениям исследований участия гена ATG4D в заболеваниях мозга человека, а также может позволить выявить новые пути их лечения.

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