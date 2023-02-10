Найдено заболевание, которое поможет вылечить деменцию

Результаты исследования были опубликованы в журнале Genomic Medicine. У всех троих детей были проблемы с координацией движений и речью, а у одного ребенка были изменения в мозжечке. У всех детей были мутации в обеих копиях гена ATG4D. Этот ген отвечает за аутофагию – процесс расщепления и утилизации поврежденных белков и других дефектных частей клетки. Анализ показал, что существуют три мутации ATG4D, которые ведут к продуцированию дисфункциональных белков.