Врачи установили в плечо пациентки эндопротез

С жалобами на сильные боли в левом плече в Жуковскую больницу обратилась 68-летняя женщина. Два месяца назад она неудачно упала на руку и повредила плечо. Но к медикам не обращалась. К врачу пациентка пришла, когда боль стала невыносимой и рукой ничего нельзя было делать, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Специалисты обследовали пациентку и выявили у нее неправильно сросшийся застарелый перелом головки левой плечевой кости со смещением отломков. Оказалось, что костная ткань головки плечевой кости отмерла. Некроз был связан с недостаточным кровоснабжением и привел к необратимым изменениям в кости.

Врачи устранили застрявшее между отломками сухожилие, вернув его на место. Так как лечение и восстановление сустава были уже невозможны, то установили женщине эндопротез. Операция прошла успешно. Сустав вновь стал подвижен. На данный момент пациентка чувствует себя хорошо. Ее выписали из больницы, и теперь ей предстоит пройти реабилитацию.