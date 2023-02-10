Под суд попали врачи роддома после смерти ребенка

В Чите осудили двух акушеров, которые вовремя не провели пациентке экстренную операцию. В результате халатности новорожденный ребенок погиб от асфиксии. Об этом сообщает пресс-служба центрального районного суда города.

24 марта 2022 года акушеры находились на своем рабочем месте в городском роддоме. Во время родов одной из пациенток они допустили профессиональную халатность и решили не проводить кесарево сечение при наличии имевшихся к нему показаний. Младенец умер от тяжелой асфиксии в момент естественных родов.

Экспертиза установила прямую связь между действиями подсудимых, в том числе оказанием некачественной медицинской помощи пациентке вследствие неверно выбранной тактики в критический момент, и смертью новорожденного. Подсудимые признали вину в полном объеме и раскаялись в содеянном, попросив во время судебного заседания прощения у семьи потерпевшей.