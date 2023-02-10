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1 час назад

В Чите под суд попали врачи роддома после смерти ребенка из-за несделанного кесарева

Газета.Ru

В Чите осудили двух акушеров, которые вовремя не провели пациентке экстренную операцию. В результате халатности новорожденный ребенок погиб от асфиксии. Об этом сообщает пресс-служба центрального районного суда города.

Под суд попали врачи роддома после смерти ребенка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

24 марта 2022 года акушеры находились на своем рабочем месте в городском роддоме. Во время родов одной из пациенток они допустили профессиональную халатность и решили не проводить кесарево сечение при наличии имевшихся к нему показаний. Младенец умер от тяжелой асфиксии в момент естественных родов.

Экспертиза установила прямую связь между действиями подсудимых, в том числе оказанием некачественной медицинской помощи пациентке вследствие неверно выбранной тактики в критический момент, и смертью новорожденного. Подсудимые признали вину в полном объеме и раскаялись в содеянном, попросив во время судебного заседания прощения у семьи потерпевшей.

Суд от 7 февраля признал их виновными в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с лишением права заниматься врачебной деятельностью еще в течение полутора лет. Ранее сообщалось, что на Алтае следователи возбудили дело по факту гибели ребенка в больнице. Мальчика осмотрела только дежурная медсестра, после чего он скончался от стеноза.

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