Врач предупредила о вреде таблеток для подавления аппетита

На что только не идут люди, желая иметь лучшую фигуру. И речь не только о спорте, правильном питании и бьюти-процедурах. Кто-то начинает пить таблетки, подавляющие аппетит. Как отметила врач-эндокринолог Татьяна Охотникова, они действительно могут помочь, но не исключено и нанесение организму вреда.

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К тому же действие таких помощников заканчивается вместе с прекращением их употребления. Секрет таблеток для подавления аппетита в том, что их действующие вещества влияют на центр аппетита в части мозга — гипоталамусе, отбивая желание есть. При этом все они — сильнодействующие препараты, которые оказывают влияние на психику и работу нервной системы.

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В нашей стране рецепт на такие лекарства выписывают врачи-диетологи, приём их проходит строго под контролем специалиста. Назначают препараты после оценки состояния здоровья, объёма лишнего веса по индексу массы тела (ИМТ), а ещё — при выявлении характерных показаний к приёму.

Если говорить о последнем факторе, то это может быть тяжёлая степень ожирения, если ИМТ больше 30; или ожирение с ИМТ больше 27, но при наличии гипертонии, диабета и большого количества атеросклеротических бляшек в сосудах. Подавители аппетита действительно могут контролировать ощущение голода, а при меньшем количестве пищи позволяют быстрее наесться. Но при этом они могут негативно повлиять на печень.

Самый главный показатель — пожелтение кожи или глаз (желтуха). Чаще это: кашель, головокружение, тошнота и рвота, сухость во рту или изменение вкусовых ощущений, запор, усталость, головные боли, повышенное артериальное давление или частота сердечных сокращений, проблемы со сном вплоть до бессонницы. Такие таблетки также небезопасны для беременных и кормящих женщин. Они противопоказаны и тем, у кого есть глаукома, сердечное заболевание, гипертиреоз или заболевание печени. Они могут взаимодействовать с лекарствами, включая антидепрессанты и успокаивающие препараты.

На фоне приёма подавителей возможно возникновение депрессии или психического заболевания. Риски возникают в основном из-за побочных эффектов, поэтому важно принимать подавляющие аппетит средства только после разрешения врача. При этом его нужно предупредить, если у вас была или есть серьёзная степень атеросклероза, аллергическая реакция на любое из составляющих средств или вы злоупотребляли алкоголем.