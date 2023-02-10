Врач предупредила о вреде таблеток для подавления аппетита

На что только не идут люди, желая иметь лучшую фигуру. И речь не только о спорте, правильном питании и бьюти-процедурах. Кто-то начинает пить таблетки, подавляющие аппетит. Как отметила врач-эндокринолог Татьяна Охотникова, они действительно могут помочь, но не исключено и нанесение организму вреда.
К тому же действие таких помощников заканчивается вместе с прекращением их употребления. Секрет таблеток для подавления аппетита в том, что их действующие вещества влияют на центр аппетита в части мозга — гипоталамусе, отбивая желание есть. При этом все они — сильнодействующие препараты, которые оказывают влияние на психику и работу нервной системы.
В нашей стране рецепт на такие лекарства выписывают врачи-диетологи, приём их проходит строго под контролем специалиста. Назначают препараты после оценки состояния здоровья, объёма лишнего веса по индексу массы тела (ИМТ), а ещё — при выявлении характерных показаний к приёму.
Если говорить о последнем факторе, то это может быть тяжёлая степень ожирения, если ИМТ больше 30; или ожирение с ИМТ больше 27, но при наличии гипертонии, диабета и большого количества атеросклеротических бляшек в сосудах. Подавители аппетита действительно могут контролировать ощущение голода, а при меньшем количестве пищи позволяют быстрее наесться. Но при этом они могут негативно повлиять на печень.
Самый главный показатель — пожелтение кожи или глаз (желтуха). Чаще это: кашель, головокружение, тошнота и рвота, сухость во рту или изменение вкусовых ощущений, запор, усталость, головные боли, повышенное артериальное давление или частота сердечных сокращений, проблемы со сном вплоть до бессонницы. Такие таблетки также небезопасны для беременных и кормящих женщин. Они противопоказаны и тем, у кого есть глаукома, сердечное заболевание, гипертиреоз или заболевание печени. Они могут взаимодействовать с лекарствами, включая антидепрессанты и успокаивающие препараты.
На фоне приёма подавителей возможно возникновение депрессии или психического заболевания. Риски возникают в основном из-за побочных эффектов, поэтому важно принимать подавляющие аппетит средства только после разрешения врача. При этом его нужно предупредить, если у вас была или есть серьёзная степень атеросклероза, аллергическая реакция на любое из составляющих средств или вы злоупотребляли алкоголем.
Татьяна Охотникова обратила внимание, что действие препаратов для подавления аппетита заканчивается, как только прекращается их приём. Поэтому благотворные изменения образа жизни без участия лекарств-помощников имеют для постоянного успеха в похудении решающее значение. Поэтому важно придерживаться здоровой диеты и больше двигаться. Уколы для больных диабетом, раскрученные Ким Кардашьян, — тоже не вариант . Некоторые после них впадают в депрессию, так как больше не могут нормально есть.