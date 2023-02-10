Врач назвал способ быстро заснуть при бессоннице

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал способ, помогающий справиться с бессонницей. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он посоветовал перед сном некоторое время побыть в очках с желтыми линзами. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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«Ученые установили, что очки с желтыми стеклами существенно увеличивают концентрацию гормона ночного сна — мелатонина. (...) Очки отсекают синюю составляющую светового спектра, которая, собственно, блокирует выделение мелатонина», — рассказал Агапкин.

Телеведущий заявил, что ношение таких очков поможет быстро заснуть и улучшит качества сна. Он порекомендовал надевать их за два часа до того, как лечь спать.

Ранее Агапкин в программе «О самом главном» развеял популярный миф о лечении горла. Специалист опроверг распространенное мнение, что в лечении больного горла помогает горячий чай.