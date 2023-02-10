Врач объяснил, что такое постгриппозный синдром

«После любых острых респираторных вирусных инфекций, но особенно после гриппа, наступает астения, постгриппозный синдром. То есть организм ослаблен, чувствителен к внешним влияниям. Иммунный статус понижен, и может возникнуть вторичная инфекция. С иммунитетом, в свою очередь, связано психоэмоциональное состояние. После гриппа у человека часто бывает снижено настроение, нет сил, ничего не хочется делать. Это состояние может сохраняться в течение трех недель и даже месяца, все зависит от возраста. Молодой организм будет быстрее восстанавливаться, пожилому потребуется больше времени», – сказал Горенков.