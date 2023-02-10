Врач объяснил, что такое постгриппозный синдром

У перенесших грипп пациентов может наблюдаться постгриппозный синдром. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков. Он добавил, что восстановление после болезни может продолжаться 3 недели, а иногда и месяц.
«После любых острых респираторных вирусных инфекций, но особенно после гриппа, наступает астения, постгриппозный синдром. То есть организм ослаблен, чувствителен к внешним влияниям. Иммунный статус понижен, и может возникнуть вторичная инфекция. С иммунитетом, в свою очередь, связано психоэмоциональное состояние. После гриппа у человека часто бывает снижено настроение, нет сил, ничего не хочется делать. Это состояние может сохраняться в течение трех недель и даже месяца, все зависит от возраста. Молодой организм будет быстрее восстанавливаться, пожилому потребуется больше времени», – сказал Горенков.
Врач озвучил методы для ускорения восстановления после перенесенной инфекции. Он считает, что необходимо укреплять общую резистентность организма. Рекомендуется принимать витамины. Не резко, а постепенно добавлять физические нагрузки, например, прогулки на свежем воздухе, начинать надо с небольших расстояний. Не следует сразу отправляться в фитнес-зал. После гриппа бывает воспаление дыхательных путей. В этом случае может помочь фитотерапия. Растение солодка хорошо повышает иммунитет после гриппа, благоприятно влияет на дыхательные пути, помогает откашливанию мокроты.
Специальные реабилитационные программы, которые назначают пациентам после коронавируса, подходят и для тех, кто перенес грипп, отметил врач.
«Есть специальные постковидные реабилитационные программы, но их можно проходить и после гриппа. Туда входят физиотерапия, различные ингаляции, дыхательные упражнения и ЛФК (лечебная физкультура, – ред.) под руководством врача, позволяющая усилить резистентность организма», – подытожил Роман Горенков.