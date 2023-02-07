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1 час назад

Из щеки россиянина достали 10-сантиметрового червя

Lenta.ruиещё 2

Червя длиной 10 сантиметров извлекли из щеки пациента в Кирове. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Из щеки россиянина достали 10-сантиметрового червя
Фото: Lenta.ruLenta.ru

За помощью медиков житель Кировской области обратился около месяца назад. Он жаловался на болезненную припухлость в щеке. После курса лечения антибиотиками у мужчины осталось уплотнение.

В отделении челюстно-лицевой хирургии по результатам проведенных исследований ему поставили диагноз дирофиляриоз — заболевание, вызванное присутствием в организме круглых паразитических червей.

10,5 см длина червя, извлеченного из щеки жителя Кировской области.

Как пояснил челюстно-лицевой хирург Евгений Сергунин, в жевательной мышце пациента находилось плотное скопление, внутри которого после извлечения был обнаружен червь. «Капсула с паразитом была очень толстая, это говорит о том, что паразит находился в щеке долгое время, минимум несколько месяцев. Сам червь был уже мертвый», — пояснил врач.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. Ранее из щеки жительницы Подмосковья вырезали капсулу с 12-сантиметровым червем. Предположительно, пациентку укусил зараженный паразитами комар. Проводивший операцию хирург признался, что столкнулся с подобным впервые за десять лет практики.

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