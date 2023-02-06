Вирусолог оценил вероятность вспышки лихорадки Денге

При непосредственном контакте лихорадка Денге, обнаруженная у двух жительниц Красноярского края, не заразна, отметил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной и трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность вспышки в российской регионе.

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Данное заболевание широко распространено в Центральной Южной Америке и в целом на американском континенте, а также на Филиппинах, в Таиланде, поделился врач.

Подобные завозы заболеваний наиболее опасны в летнее время, обратил внимание профессор. Однако он отметил, что комары могут жить в многоквартирных домах и зимой, пользуясь сыростью из подвалов. Тем не менее, переносить лихорадку Денге способны далеко не все виды комаров.