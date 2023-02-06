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2 часа назад

Врач назвала два способа побороть зависимость от капель

Газета.Ru

Чтобы избавиться от нафтизиновой зависимости можно постепенно заменять капли на солевые растворы или перетерпеть дискомфорт. Об этом в беседе с Life рассказала терапевт Анастасия Тимощенко. Он отметила, что сосудосуживающие препараты при длительном использовании могут негативно повлиять на слизистую носа и привести к ее атрофическим изменениям.

Врач назвала два способа побороть зависимость от капель
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Наиболее простым способом является временный отказ от сосудосуживающих капель в пользу солевых растворов при выраженной заложенности. Кроме того, можно временно прекратить прием сосудосуживающих капель, пытаясь перетерпеть негативные симптомы», — пояснила специалист.

В случае, если данные методы не помогут, врач посоветовала обратиться к оториноларингологу, который проведет осмотр и назначит дальнейшее лечение.

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