Врач назвала два способа побороть зависимость от капель

Чтобы избавиться от нафтизиновой зависимости можно постепенно заменять капли на солевые растворы или перетерпеть дискомфорт. Об этом в беседе с Life рассказала терапевт Анастасия Тимощенко. Он отметила, что сосудосуживающие препараты при длительном использовании могут негативно повлиять на слизистую носа и привести к ее атрофическим изменениям.
«Наиболее простым способом является временный отказ от сосудосуживающих капель в пользу солевых растворов при выраженной заложенности. Кроме того, можно временно прекратить прием сосудосуживающих капель, пытаясь перетерпеть негативные симптомы», — пояснила специалист.
В случае, если данные методы не помогут, врач посоветовала обратиться к оториноларингологу, который проведет осмотр и назначит дальнейшее лечение.