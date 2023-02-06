Врач назвала два способа побороть зависимость от капель

Чтобы избавиться от нафтизиновой зависимости можно постепенно заменять капли на солевые растворы или перетерпеть дискомфорт. Об этом в беседе с Life рассказала терапевт Анастасия Тимощенко. Он отметила, что сосудосуживающие препараты при длительном использовании могут негативно повлиять на слизистую носа и привести к ее атрофическим изменениям.