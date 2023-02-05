Доказано положительное влияние корицы на работу мозга

Сообщается, что 33 исследования были проведены на живых организмах, пять – путем анализа клеток и посмертных тканей и еще два исследования были клиническими с участием пациентов.
Иранские ученые пришли к выводу, что корица способствует улучшению памяти, повышает способности к обучению, а также снижают агрегацию тау-белков и бета-амилоидов, которые отвечают за развитие болезни Альцгеймера.
Ученые считают, что корицу можно использовать в качестве вспомогательного вещества при лечении заболеваний мозга и нервной системы.