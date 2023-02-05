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16 минут назад

Ученые рассказали о связи плохого состояния зубов и проблем с мозгом

Секрет Фирмы

Не забывайте чистить зубы! Уход за собственной полостью рта поможет не только сбежать дальнейших немаленьких трат на лечение кариеса и других заболеваний, но и проблем с мозгом, в том числе повышения рисков инсульта. Учёные пришли к таким выводам, проанализировав данные 40 000 добровольцев средним возрастом 57 лет. Связь между здоровьем их зубов и функциональным состоянием мозга изучалась с 2014 по 2021 год.

Ученые рассказали о связи плохого состояния зубов и проблем с мозгом
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По результатам МРТ учёные искали признаки повреждений в белом веществе, которые могут ухудшать память, равновесие и снижать подвижность. Изучались также микроструктурные повреждения, которые показывают, насколько изменилась «тонкая архитектура» мозга по сравнению с результатами здоровых людей того же возраста.

После того как участники были протестированы на 105 генетических вариантов, которые повышают вероятность развития кариеса и потери зубов, выяснилось, что люди, имеющие предрасположенность к стоматологическим заболеваниям, чаще сталкиваются с ухудшением работы головного мозга, чем те, у кого в этой сфере царит порядок.

Ранее стоматолог объяснила россиянам, что пристрастие к алкоголю помимо прочих проблем ведёт и к проблемам с зубами. Сушняк провоцирует кариес и воспаления дёсен, а избыток сахара вредит эмали.

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