Ученые рассказали о связи плохого состояния зубов и проблем с мозгом

Не забывайте чистить зубы! Уход за собственной полостью рта поможет не только сбежать дальнейших немаленьких трат на лечение кариеса и других заболеваний, но и проблем с мозгом, в том числе повышения рисков инсульта. Учёные пришли к таким выводам, проанализировав данные 40 000 добровольцев средним возрастом 57 лет. Связь между здоровьем их зубов и функциональным состоянием мозга изучалась с 2014 по 2021 год.

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По результатам МРТ учёные искали признаки повреждений в белом веществе, которые могут ухудшать память, равновесие и снижать подвижность. Изучались также микроструктурные повреждения, которые показывают, насколько изменилась «тонкая архитектура» мозга по сравнению с результатами здоровых людей того же возраста.

После того как участники были протестированы на 105 генетических вариантов, которые повышают вероятность развития кариеса и потери зубов, выяснилось, что люди, имеющие предрасположенность к стоматологическим заболеваниям, чаще сталкиваются с ухудшением работы головного мозга, чем те, у кого в этой сфере царит порядок.