Как на сигаретах: в России будут писать о вреде сладких напитков на этикетках

Департамент медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России поддержал предложение Института исследования проблем современной политики размещать на бутылках и упаковках со сладкими напитками предупреждения об их вреде для здоровья. Соответствующее письмо направлено на имя главы Минздрава Михаила Мурашко .

В Минздраве прокомментировали идею. Отмечается, что «употребление подслащённых напитков представляет собой угрозу для общественного здоровья, включая как сахаросодержащие напитки, так и напитки с искусственными подсластителями». К тому же употребление напитков с добавленным сахаром — один из факторов роста в мире ожирения и других заболеваний.