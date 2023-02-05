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7 часов назад

Как на сигаретах: в России будут писать о вреде сладких напитков на этикетках

Ferra.ru

Департамент медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России поддержал предложение Института исследования проблем современной политики размещать на бутылках и упаковках со сладкими напитками предупреждения об их вреде для здоровья. Соответствующее письмо направлено на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Как на сигаретах: в России будут писать о вреде сладких напитков на этикетках
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В Минздраве прокомментировали идею. Отмечается, что «употребление подслащённых напитков представляет собой угрозу для общественного здоровья, включая как сахаросодержащие напитки, так и напитки с искусственными подсластителями». К тому же употребление напитков с добавленным сахаром — один из факторов роста в мире ожирения и других заболеваний.

«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязательного размещения на потребительских упаковках сахаросодержащих напитков предупреждающей информации, в том числе и визуальной, о вреде потребления данного вида продукции, по аналогии с табачными изделиями», — сказано в обращении директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова к Минздраву.

Новости,Михаил Мурашко,Антон Орлов,Минздрав РФ,
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