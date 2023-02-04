Генетический риск инсульта почти не влияет на небогатых

Ученые из Йельской школы медицины обнаружили, выявить людей с высоким риском инсульта с помощью генетического анализа возможно только в привилегированных районах. Результаты исследования кардиологи представили на Международной конференции по инсульту в Далласе.

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Исследователи рассматривали случаи ишемического инсульта - он считается наиболее частотным и возникает, когда тромб блокирует приток крови к мозгу. Изучались данные более чем 147 тысяч человек из 787 районов. Пока за участниками исследования наблюдали, 3201 человек перенес инсульт.

Обнаружилось, что высокий генетический риск имел меньшее значение для жителей бедных или средних районов: вероятность того, что они перенесут инсульт, при «плохой» генетике был выше всего на 10%.

Авторы работы считают, что снизить распространенность инсультов среди людей, которые живут в бедных районах, можно, если улучшить политику социальной защиты. Это, по их словам, гораздо легче, чем исправить гены. Более того, результаты подтвердили, что в генетических исследованиях важно брать во внимание социально-экономический статус их участников.