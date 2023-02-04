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49 минут назад

Стоматолог назвала основные продукты для сохранения здоровья зубов

Мослента

Основные продукты для помощи в сохранении здоровья зубов назвала «Мосленте» генеральный директор клиники «Столица», кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди.

Стоматолог назвала продукты для сохранения здоровья зубов
Фото: МослентаМослента

«Молочные продукты. Это известный источник кальция — минерала, необходимого для здоровья зубов. Самым богатым по его содержанию является сыр. Лучше всего есть его перед кислыми продуктами, поскольку на поверхности зубов образуется питательная оболочка — благодаря ей эмаль меньше травмируется», — рассказала специалист.

Кальций содержится в кунжуте, а необходимый для его усвоения витамин D — в яичном желтке.

В рационе должны присутствовать морепродукты — скумбрия, треска, минтай, лосось. Они богаты фтором — важным элементом для здоровья зубов, продолжила Маруфиди. Укрепляющий зубную эмаль фосфор содержится в мясе рыбы жирных сортов. Кроме этого, в рыбе большое содержание жирных кислот омега-3, которые снижают уровень воспалительных и разрушающих процессов, делая десна более крепкими.

По словам эксперта, зелень содержит витамины D и С. Последний — антиоксидант, укрепляющий сосуды, уменьшающий воспаление. Он способствует выработке коллагена, предупреждающего болезни пародонта. Листовые продукты тщательно очищают зубы и десна. Сельдерей, огурцы и морковь особенно полезны детям, поскольку способствуют формированию прикуса. Кроме того, они богаты витаминами А и D, стимулируют образование слюны, улучшая омываемость поверхности зубов. А орехи, хлебные изделия из муки грубого помола, соя способствуют физиологической очищаемости зубов.

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