Исследователь Нахаи: корица помогает бороться с развитием Альцгеймера

Корица помогает бороться с развитием болезни Альцгеймера, так как ее компоненты положительно влияют на работу мозга. Об этом сообщает группа исследователей из Бирджандского университета медицинских наук в Иране.

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«Корица может быть полезна для предотвращения и уменьшения нарушений когнитивных функций. Ее также можно использовать в качестве вспомогательного средства при лечении заболеваний мозга и нервной системы», — уточняет руководитель исследовательской группы Саманэ Нахаи. Его слова приводит «Ридус». Ученые поясняют, что корица уменьшает вероятность присоединения элементов, ответственных за развитие Альцгеймера. В частности, молекул тау-белков и бета-амилоидов.

Тем не менее исследователь подчеркивает, что для полноценных выводов необходимо провести дополнительные исследования. Всего учеными было проанализировано 40 исследований, опубликованных в различных базах данных.

Ранее ведущий научный сотрудник по онкологии городской клинической больницы имени Боткина Константин Титов рассказал о неочевидных признаках рака мозга. По его словам, помимо головной боли симптомами также могут быть повышенная раздражительность, циничность и галлюцинации.