Врач Романов рассказал, как снизить риск возникновения рака

Врач-радиотерапевт Денис Романов рассказал в беседе с RT, что делать для снижения возникновения онкозаболевания. Он отметил, что достаточно выполнения небольшого объема скрининга, чтобы выявлять на ранней стадии рак легкого, груди и предстательной железы.

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Очевидные жалобы злокачественные опухоли вызывают на III—IV стадии, но и на ранней стадии болезнь может о себе заявить.

"Особенно если опухоль заметна визуально или ее можно нащупать или она рано начинает вызывать нарушение функции органа", — рассказал Романов.

При этом иногда пациенты игнорируют грозные симптомы и занимаются самолечением. Порой, по словам специалиста, люди проходят обследование, но результаты неверно интерпретируются.

"Как с этим бороться? Повышать сознательность населения и квалификацию врачей", — предложил врач.