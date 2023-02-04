Врач Романов рассказал, как снизить риск возникновения рака

Врач-радиотерапевт Денис Романов рассказал в беседе с RT, что делать для снижения возникновения онкозаболевания. Он отметил, что достаточно выполнения небольшого объема скрининга, чтобы выявлять на ранней стадии рак легкого, груди и предстательной железы.
Очевидные жалобы злокачественные опухоли вызывают на III—IV стадии, но и на ранней стадии болезнь может о себе заявить.
"Особенно если опухоль заметна визуально или ее можно нащупать или она рано начинает вызывать нарушение функции органа", — рассказал Романов.
При этом иногда пациенты игнорируют грозные симптомы и занимаются самолечением. Порой, по словам специалиста, люди проходят обследование, но результаты неверно интерпретируются.
"Как с этим бороться? Повышать сознательность населения и квалификацию врачей", — предложил врач.
Кроме того, говоря о профилактике заболевания, Романов упомянул важность ведения здорового образа жизни: физнагрузки, разумная диета, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя. Ранее радиолог назвал основные факторы риска возникновения онкологии.