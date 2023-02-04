Врач Машковский: эпидемия гриппа завершится в марте

«Предпосылок к тому, что в этом году эпидсезон продлится дольше, чем до марта, нет. Мы ожидаем снижения заболеваемости к концу февраля, особенно после длительных февральских праздников. Потому что в это время снижается количество социальных контактов, и вирус в меньшей степени распространяется. Обычно к концу февраля — началу марта эпидемия гриппа, заболеваемость гриппом постепенно идет на спад», — сказал Евгений Машковский.

По его словам, погода стала причиной высокого распространения гриппа. «В этом году из-за теплой зимы вирусы чувствуют себя более комфортно. Потому что при низких температурах они менее активны, а при температуре около нуля вируса лучше распространяются. Плюс люди меньше уделяют внимание мерам профилактики, теплой одежде. Кажется, что при потеплении можно легче одеваться. Это иногда приводит к переохлаждениям, и болезнь продолжает циркулировать. Так что при более высоких температурах чаще всего заболеваемость сезонная длится дольше», — добавил эксперт.