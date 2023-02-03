В России зафиксирован рост заболеваемости сифилисом

Эксперты сообщили о росте заболеваемости сифилисом по всей стране и перечислили причины высоких показателей.

© Vse42.ru

В октябре 2022 года органы здравоохранения РФ выявили 2,4 тысячи новых случаев (данные за декабрь и ноябрь пока не опубликованы), а годом ранее этот показатель был всего 1,7 тысячи.

Видео дня

Как отмечает дерматовенеролог Елена Бабаева, для сифилиса характерны волны заболеваемости. Периоды нарастания случаев сменяется периодами затишья. И подобные волны случаются каждые 12-15 лет. Последний всплеск заболеваемости сифилисом в России был в 90-е годы, тогда ежегодно регистрировалось очень большое количество новых случаев. Потом постепенно процесс пошел на спад.

На данный момент специалисты думают, что причиной роста заболеваемости является увеличение количества обследований на сифилис. Во многих регионах разработаны приказы, согласно которым определенные категории пациентов обязательно должны быть обследованы на сифилис при посещении поликлиник или госпитализации.

Второй причина – безответственное отношение людей к своему здоровью. Многие стали относиться к сифилису как к заболеванию, которое легко излечивается.

И третий фактор – бесконтрольное применение антибиотиков. От неудачного их сочетания инфекция переходит в скрытую форму и течет годами, поражая внутренние органы. При этом пациент может заражать других людей.

Специалисты отмечают, что 80% выявляемых случаев это скрытый сифилис, который можно определить только по положительным результатам анализа крови на болезнь. Важно вовремя поставить диагноз и начать лечение, так как на поздней стадии сложно исправить последствия, которые уже нанесены организму. Это может быть поражение нервной системы, сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов