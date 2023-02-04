Ожирение на 70% повышает риск развития рака
Согласно информации «Известий», Иван Стилиди, который является главным внештатным онкологом Министерства здравоохранения Российской Федерации, рассказал о влиянии ожирения на развития онкологических заболеваний.
По словам специалиста, в их числе колоректальный рак, рак молочной железы, тела матки, поджелудочной железы. Стилиди пояснил, что риск возникновения рака в связи с фактором ожирения повышается до 70%.
Это вызвано рядом нарушений в организме, которые приводят к проблемам выработки цитокинов. Кроме того, избыточный вес негативно отражается на микрофлоре кишечника, что может стать причиной возникновения рака данного типа.