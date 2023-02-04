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Ожирение на 70% повышает риск развития рака

Согласно информации «Известий», Иван Стилиди, который является главным внештатным онкологом Министерства здравоохранения Российской Федерации, рассказал о влиянии ожирения на развития онкологических заболеваний.

Ожирение на 70% повышает риск развития рака
© runews24.ru

По словам специалиста, в их числе колоректальный рак, рак молочной железы, тела матки, поджелудочной железы. Стилиди пояснил, что риск возникновения рака в связи с фактором ожирения повышается до 70%.

Это вызвано рядом нарушений в организме, которые приводят к проблемам выработки цитокинов. Кроме того, избыточный вес негативно отражается на микрофлоре кишечника, что может стать причиной возникновения рака данного типа.

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