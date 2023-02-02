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3 часа назад

Врач Щербакова рассказала, когда нужно срочно сдать кровь на сахар

Мария Иглина

Врач-эндокринолог Лариса Щербакова рассказала о симптомах, при которых необходимо срочно сдать анализ на уровень сахара. Подробностями эксперт поделилась в беседе с News.ru.

К тревожным симптомам медик отнесла жажду, частые мочеиспускания, зуд в паховой области:

"При достижении определенного порога в крови глюкоза начинает выделяться с мочой, раздражая кожу паховой области, увеличение или снижение массы тела, снижение иммунитета, склонность к воспалительным и грибковым заболеваниям говорят о необходимости срочно сдать кровь на сахар".

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Все это может говорить о развивающемся сахарном диабете II типа. При незначительном превышении нормы сахара для коррекции состояния будет достаточно соблюдения диеты, а также регулярные физические нагрузки. Кроме этого, пациенту могут назначить сахароснижающие препараты.

Ранее терапевт предупредила о последствиях приема просроченных лекарств.

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