Врач-эндокринолог Лариса Щербакова рассказала о симптомах, при которых необходимо срочно сдать анализ на уровень сахара. Подробностями эксперт поделилась в беседе с News.ru .

"При достижении определенного порога в крови глюкоза начинает выделяться с мочой, раздражая кожу паховой области, увеличение или снижение массы тела, снижение иммунитета, склонность к воспалительным и грибковым заболеваниям говорят о необходимости срочно сдать кровь на сахар".

Все это может говорить о развивающемся сахарном диабете II типа. При незначительном превышении нормы сахара для коррекции состояния будет достаточно соблюдения диеты, а также регулярные физические нагрузки. Кроме этого, пациенту могут назначить сахароснижающие препараты.