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1 час назад

Исследование: кофе с молоком может подавлять воспаление

Российская Газетаиещё 3

Исследователи из Копенгагенского университета выяснили, что комбинация кофе и молока может подавлять воспаление, сообщает телеканал "Доктор".

Исследование: кофе с молоком может подавлять воспаление
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Ученые изучали последствия реакции организма при смешении антиоксидантов полифенолов с аминокислотами - строительными блоками белков. Полифенолы содержатся в кофе, чае, различных фруктах и овощах.

Исследователи искусственно вызывали воспаление в иммунных клетках, а потом пытались его подавить. Выяснилось, что комбинация полифенолов и аминокислот в два раза эффективнее борется с воспалением в клетках, чем "чистый" антиоксидант - полифенол.

Когда полифенол вступает в реакцию с аминокислотой, то он оказывает дополнительное ингибирующее (блокирующее) действие на воспаление в иммунных клетках.

Другие исследования показали, что полифенолы связываются с белками в некоторых продуктах питания и напитках, в том числе и в кофе с молоком. Аналогичная реакция может произойти между полифенолами и аминокислотами в мясном блюде с овощами или смеси фруктово-овощного смузи с молоком или йогуртом.

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