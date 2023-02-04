Исследование: кофе с молоком может подавлять воспаление

Исследователи из Копенгагенского университета выяснили, что комбинация кофе и молока может подавлять воспаление, сообщает телеканал "Доктор".

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Ученые изучали последствия реакции организма при смешении антиоксидантов полифенолов с аминокислотами - строительными блоками белков. Полифенолы содержатся в кофе, чае, различных фруктах и овощах.

Исследователи искусственно вызывали воспаление в иммунных клетках, а потом пытались его подавить. Выяснилось, что комбинация полифенолов и аминокислот в два раза эффективнее борется с воспалением в клетках, чем "чистый" антиоксидант - полифенол.

Когда полифенол вступает в реакцию с аминокислотой, то он оказывает дополнительное ингибирующее (блокирующее) действие на воспаление в иммунных клетках.