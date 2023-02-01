Россиянам рассказали, как бесплатно пройти МРТ и КТ

Обладатели полиса ОМС, который выдаётся каждому россиянину, имеют право на проведение компьютерно-резонансной и магнитной томографий (КТ и МРТ), благодаря которым патологию можно обнаружить на ранней стадии. И чем раньше, тем лучше для лечения заболевания, поэтому своевременное прохождение МРТ и КТ важно. Эксперты рассказали, как получить эту услугу бесплатно.
Если лечащий врач в государственной клинике видит необходимость в проведении исследования, он выдаёт направление на требующееся пациенту обследование, в том числе и на аппарате КТ или МРТ. Если оказалось, что нужного оборудования нет, ему обязаны выдать направление по форме 057-у в другое медучреждение, работающее в системе обязательного медицинского страхования.
Пройти обследование можно и в негосударственной клинике. Для этого она должна быть в реестре медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования. В вашей клинике вы должны получить направление формы 057-у на обследование в конкретную коммерческую клинику. Сам пациент искать её не должен. Организация прохождения обследования — задача лечебного учреждения, в котором пациент получает первичную медико-санитарную помощь.
Обследования, назначенные лечащим врачом, обязаны провести в срок не позднее 14 рабочих дней со дня выдачи направления. Людей с подозрением на онкологическое заболевание — в срок не позднее семи рабочих дней.
При необходимости проведения конкретного исследования медицинская организация не имеет права вам отказывать. Если вы уверены, что ваши права нарушены, обратитесь в свою страховую компанию. В её обязанности входит защита права застрахованных лиц на получение качественной бесплатной и своевременной медицинской помощи.